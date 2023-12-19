Пилипенко забил 22-й гол за «Северсталь» в этом сезоне и повторил рекорд Шипачева

Форвард «Северстали» Кирилл Пилипенко забросил шайбу в ворота «Локомотива» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Гол стал для нападающего 22-м в этом сезоне.

Пилипенко повторил рекорд экс-игрока череповецкого клуба Вадима Шипачева, который он установил в сезоне-2011/12.

На счету 27-летнего Пилипенко в этом сезоне 37 (22+15) очков в 37 матчах.