Пилипенко забил 22-й гол за «Северсталь» в этом сезоне и повторил рекорд Шипачева
Форвард «Северстали» Кирилл Пилипенко забросил шайбу в ворота «Локомотива» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Гол стал для нападающего 22-м в этом сезоне.
Пилипенко повторил рекорд экс-игрока череповецкого клуба Вадима Шипачева, который он установил в сезоне-2011/12.
На счету 27-летнего Пилипенко в этом сезоне 37 (22+15) очков в 37 матчах.
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