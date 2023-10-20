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Сегодня, 03:41

Петунин: «У «Металлурга» был пятый матч через день, это тяжеловато»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» Александр Петунин прокомментировал поражение от «Трактора» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«У нас был пятый матч через день, это тяжеловато. Наш вратарь — молодец, держал команду в игре. В концовке нам не хватило концентрации. Мой гол? Данька Юров скинул мне вниз, я отдавал Никите Михайлису — шайба попала в конек и повезло, что зашла. У «Металлурга» тяжёлая логистика? Все в одинаковых условиях, привыкаем. Нельзя на это ссылаться. Впечатления от новой команды? Адаптируюсь в составе, ребята помогают — они хорошо приняли, спасибо им за это. Знаю уже требования тренера. Как Магнитогорск? Я сам из Екатеринбурга, с окраины, с заводского района. Так что это для меня непринципиально. Магнитогорск очень нравится», — цитирует пресс-служба лиги Петунина.

«Металлург» с 31 очком продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. У «Трактора» — 22 очка и 7-е место.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/19/521469.html
Александр Петунин
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
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