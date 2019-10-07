Петерис Скудра: «Все хорошо, кроме, конечно, большинства»

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал результат матча с «Автомобилистом» (0:3).

— «Автомобилист» с победой. Своих ребят могу только поблагодарить, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Мы сыграли отличный матч, на непростой арене, где соперника очень мощно поддерживали. Все хорошо, кроме, конечно, большинства. Это для нас отдельная тема. Тем не менее, мы сегодня провели очень хороший матч на выезде. Едем домой, готовимся к домашнему матчу.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков