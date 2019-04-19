Петерис Скудра стал главным тренером "Трактора"

45-летний латвийский специалист Петерис Скудра назначен главным тренером "Трактора"​, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год. Старшим тренером будет работать челябинский наставник Алексей Тертышный.

"Трактор" в первом раунде плей-офф КХЛ проиграл "Автомобилисту" со счетом 0-4 в серии. В начале сезона команду возглавлял Герман Титов, который покинул пост по ходу сезона. Исполняющим обязанности был назначен Тертышный.

Скудра с 2013 по 2018 год возглавлял "Торпедо".