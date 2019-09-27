Петерис Скудра: «Не хватает рикошета в атаке. Рикошеты мы получаем в свои ворота»

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра подвел итог встречи с «Барысом» (1:2).

— Претензий к ребятам нет, они сражались, они работали — приводит слова тренера официальный сайт «Трактора». — Но опять же то состояние, те ребята, которые есть в составе — наверное, это не дает нам больше забивать, реализовывать какие-то моменты. Абсолютно равная игра, хорошая, боевитая. Ребята проявили характер, хорошую работу, но пока нам не хватает. Не хватает этого рикошета, не хватает каких-то нюансов в атаке, скажем так. Рикошеты мы получаем в свои ворота, увы. Такая ситуация сейчас, через это мы должны просто переработать. Нового я вам не скажу. Мы должны делать правильные вещи, несмотря на состояние, несмотря на то, кто в составе. Мы должны работать, это опять же навык, чтобы это было дальше, когда мы получим каких-то основных ребят назад, состояние будет чуть лучше. Продолжать работать в правильном направлении — это в первую очередь.

— По какой причине отсутствуют Демченко и Калинин?

— Калинину дали отдохнуть, возрастной игрок, очень непростое начало чемпионата. Мы в принципе планировали, но с травмой Бэйлена, с дисквалификацией Меньшикова мы не смогли ему раньше дать отдохнуть. Сегодня дали отдохнуть. Что касается Васи — играл Ваня, и мы решили, что надо подпускать уже Сухачева немножко поближе. Почувствовать ему этот накал, быть с командой. Поэтому такое решение приняли.

— Подсели в третьем периоде, с чем связано?

— Четыре минуты штрафа в третьем периоде — это дает о себе знать. «Барыс» очень хорошая команда по движению, это очень быстрая команда, поэтому мы знали, что держать темп нам придется, но восемь минут штрафа — это для нас многовато, и четыре в третьем периоде. Это основная причина, почему нам немного не хватило силенок.

— Отсматривали ребят из «Челмета»?

— Да, конечно, мы общаемся. Мы многих ребят знаем, с ними работали, мы все-таки понимаем, насколько это разный уровень. Как бы ни было, как бы ни хотели побольше, но это настолько разный уровень. Когда ребята попадают под эти скорости, это совсем по-другому. Это вам, возможно, со стороны кажется, что это так все легко и просто, но это совсем разные лиги.

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