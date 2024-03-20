Агент Кольцова о его смерти: «Такие вещи, как суицид, — это результат накопительного процесса с неразрешенным внутренним конфликтом»

Бывший агент белорусского хоккеиста и тренера Константина Кольцова Андрей Бельмач в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал его трагическую смерть.

«Светлый, хороший, скромный, честный парень. При таких данных быть таким скромным... Это для хоккеиста, мне кажется, было чересчур. Не знаю его внутренний мир, но то, что произошло, не укладывалось в мои представления о нем. На моей памяти у него не было никаких депрессий, странного поведения. Я неплохо знаю человеческую психологию, занимаюсь ею теперь профессионально.

Такие вещи, как суицид, — это всегда результат накопительного процесса с неразрешенным внутренним конфликтом. Просто так подобные решения не принимаются, в каком бы состоянии человек ни был. И он, насколько знаю, на был склонен ни к каким серьезным расширителям сознания. Уж к наркотикам так точно. А со стакана спиртного без глубинных причин с собой ничего не сделаешь.

При этом карьера у него развивалась успешно. Потайчук говорил, что Кольцов очень скрупулезен и педантичен, детально и понятно объясняет, и из него получится специалист хорошего уровня. И это точно будущий главный тренер.

Виделись мы, когда я работал в «Югре», а Костя — в «Спартаке». До того — на Матчах звезд КХЛ в середине десятых. Скрытности в нем я не чувствовал. Доброжелательность, воспитанность — не синоним того, что человек что-то в себе таит. А я его знаю именно таким. Он не рвал рубаху на груди, хорошо понимал, что, кому и когда говорить.

Об отношениях с Ариной Соболенко могу сказать только то, что и все, как человека ее не знал, поэтому и прокомментировать тут ничего не могу», — сказал Бельмач «СЭ».

Кольцов скончался на 43-м году жизни в Майами, куда он прилетел на теннисный турнир, чтобы поддержать свою девушку, вторую ракетку мира Арину Соболенко. Полиция Майами назвала самоубийство предполагаемой причиной смерти экс-хоккеиста.