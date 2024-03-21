Малышев: «Чем больше «Динамо» будет забивать, тем меньше у «Трактора» будет уверенности»

Защитник «Динамо» Антон Малышев прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Челябинская команда ведет в серии — 3-0.

«Не получилось забить больше, чем «Трактор». Все дело в нас. Много бросаем, надо только реализовывать свои моменты. К сожалению, это нам дается очень тяжело. И в обороне нужно играть строже, чтобы побеждать. Как лишить соперника преимущества? Забивать голы. Чем больше мы будем забивать, тем меньше у «Трактора» будет уверенности. Таким образом мы сломаем психологию соперника.

В следующем матче должны строже сыграть в обороне, забить на один гол больше, чем «Трактор», и из-за этого победить. Будем отталкиваться от следующего матча. Надо сначала его выиграть, чтобы двигаться дальше. Сейчас пока не ставим никаких целей. Все в наших руках, самое важное — следующая игра», — цитирует «РБ Спорт» Малышева.

Четвертый матч серии «Динамо» — «Трактор» пройдет 22 марта в Челябинске и начнется в 17.00 (мск).