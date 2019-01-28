Пеньковский восстановился после черепно-мозговой травмы, полученной в игре с "Адмиралом"

Нападающий "Трактора" Артем Пеньковский восстановился после тяжелых травм, полученных в матче КХЛ против "Адмирала" (7:2).

Защитник дальневосточников Степан Захарчук жестко сыграл против соперника, у Пеньковского диагностировали перелом челюсти и открытую черепно-мозговую травму. Всего восстановление у хоккеиста заняло 113 дней.

"Спустя 113 дней лечения Артем Пеньковский полностью восстановился и сегодня проведет матч в составе "Челмета", - говорится в сообщении агента Шуми Бабаева в Инстаграме.

Захарчук за фол на Пеньковском получил 15-матчевую дисквалификацию. До травмы Пеньковский отметился 2 голами в 13 играх КХЛ.