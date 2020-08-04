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Павел Карнаухов: «Главная цель на сезон — помогать ЦСКА выигрывать и побеждать»

14:09
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Форвард ЦСКА Павел Карнаухов поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

— Минувший сезон остался в прошлом, как и все мысли о нем, — приводит слова Карнаухова официальный сайт клуба. — По началу было обидно немного, была хорошая возможность выиграть второй кубок подряд. Но мы ничего не решали, а здоровье болельщиков и хоккеистов важнее. Сейчас все будет по-другому, и назад смотреть нет смысла. Все в прошлом.

Тренировочный процесс идет в полноценном режиме. Все все понимают, все знают — это привычный рабочий процесс перед стартом сезона. Требования тренерского штаба нам известны.

Главная цель на сезон — помогать команде выигрывать и побеждать. Все остальное — второстепенно.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/pavel_karnaukhov_glavnaya_tsel_na_sezon_pomogat_komande_pobezhdat/

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