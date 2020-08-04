Форвард ЦСКА Павел Карнаухов поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

— Минувший сезон остался в прошлом, как и все мысли о нем, — приводит слова Карнаухова официальный сайт клуба. — По началу было обидно немного, была хорошая возможность выиграть второй кубок подряд. Но мы ничего не решали, а здоровье болельщиков и хоккеистов важнее. Сейчас все будет по-другому, и назад смотреть нет смысла. Все в прошлом.

Тренировочный процесс идет в полноценном режиме. Все все понимают, все знают — это привычный рабочий процесс перед стартом сезона. Требования тренерского штаба нам известны.

Главная цель на сезон — помогать команде выигрывать и побеждать. Все остальное — второстепенно.