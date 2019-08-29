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Паре может получить право играть за сборную Белоруссии

21:28
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Канадский форвард минского «Динамо» Франсис Паре сообщил, что хочет получить белорусский паспорт, а затем сыграть за сборную этой страны на чемпионате мира. Председатель федерации хоккея Белоруссии Геннадий Савилов заявил, что готов рассмотреть такой вариант.

Мы, безусловно, польщены тем, что иностранные хоккеисты мирового уровня выражают желание и готовность защищать цвета национального флага Белоруссии, — приводит слова функционера официальный сайт ФХРБ.

— Надеемся, что глядя на них, следуя их примеру в отношении к делу и перенимая их опыт, наши юные спортсмены в скором времени примут у них эстафету и еще с большим рвением, самоотверженностью и трепетом добудут для страны регалии и кубки, почет от граждан и уважение от соперников.

Дополнительная информация

https://hockey.by/news/intervyu/news76513.html

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