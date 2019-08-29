Паре может получить право играть за сборную Белоруссии

Канадский форвард минского «Динамо» Франсис Паре сообщил, что хочет получить белорусский паспорт, а затем сыграть за сборную этой страны на чемпионате мира. Председатель федерации хоккея Белоруссии Геннадий Савилов заявил, что готов рассмотреть такой вариант.

— Мы, безусловно, польщены тем, что иностранные хоккеисты мирового уровня выражают желание и готовность защищать цвета национального флага Белоруссии, — приводит слова функционера официальный сайт ФХРБ.

— Надеемся, что глядя на них, следуя их примеру в отношении к делу и перенимая их опыт, наши юные спортсмены в скором времени примут у них эстафету и еще с большим рвением, самоотверженностью и трепетом добудут для страны регалии и кубки, почет от граждан и уважение от соперников.