Звезда НХЛ, капитан сборной России и «Вашингтона» Александр Овечкин посетил матч регулярного чемпионата КХЛ в Новосибирске, в котором «Сибирь» принимает «Куньлунь».

Хоккеист выступил с напутственным словом перед болельщиками и хоккеистами.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин провел 68 матчей и набрал 67 (48+19) очков, а в плей-офф записал на свой счет 5 (4+1) баллов в 8 встречах. Его «Вашингтон» проиграл «Айлендерс» (1-4) в 1/4 финала конференции Кубка Стэнли.