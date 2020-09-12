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Овечкин посетил матч КХЛ «Сибирь» — «Куньлунь»

13:32
Александр Овечкин (в центре) на матче «Сибирь» — «Куньлунь».
Александр Овечкин (в центре) на матче «Сибирь» — «Куньлунь».
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Звезда НХЛ, капитан сборной России и «Вашингтона» Александр Овечкин посетил матч регулярного чемпионата КХЛ в Новосибирске, в котором «Сибирь» принимает «Куньлунь».

Хоккеист выступил с напутственным словом перед болельщиками и хоккеистами.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин провел 68 матчей и набрал 67 (48+19) очков, а в плей-офф записал на свой счет 5 (4+1) баллов в 8 встречах. Его «Вашингтон» проиграл «Айлендерс» (1-4) в 1/4 финала конференции Кубка Стэнли.

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