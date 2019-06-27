Овечкин останется советником генерального директора "Динамо"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин продолжит исполнять роль советника генерального директора московского "Динамо" Евгения Кровопускова. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Овечкин выступал за "Динамо" с 2001 по 2005 год, а также во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13. С 2010 по 2017 год хоккеист занимал пост советника президента "Динамо", а с 2018 года он является советником генерального директора бело-голубых.

— Внимательно следил за ситуацией в "Динамо", все-таки это мой родной клуб, всегда сильно переживаю за него. Очень рад, что тут сейчас работают люди, которых я хорошо знаю, которые хотят вернуть клуб на вершину, - сказал Овечкин. - Здорово пообщались с руководством клуба. Видно, что в "Динамо" сейчас хорошая атмосфера, есть заинтересованность и уверенность в действиях у людей. Надеюсь, что в этом сезоне команда покажет хороший результат и порадует всех наших болельщиков. На новом стадионе побывать еще не удалось, но, думаю, летом обязательно исправлю этот пробел, внешне он шикарен!

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