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Орлович-Грудков и Михасенок покинули «Торпедо»

08:00
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«Торпедо» по взаимному соглашению сторон расторг контракты с нападающими Владимиром Михасенком и Денисом Орловичем-Грудковым, информирует сайт клуба.

Орлович-Грудков перешел в «Торпедо» перед началом этого сезона, в прошлом сезоне он выступал за «Сочи» и «Витязь», а до этого — за СКА и «Амур». В нынешнем сезоне 24-летний форвард не провел за торпедовцев ни одного матча.

Михасенок в нынешнем сезоне дебютировал в КХЛ и провел за «Торпедо» четыре игры, в которых не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

http://www.hctorpedo.ru/16449-vladimir-mihasenok-i-denis-orlovich-grudkov-pokidajut-torpedo.html

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