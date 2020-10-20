Орлович-Грудков и Михасенок покинули «Торпедо»
08:00
«Торпедо» по взаимному соглашению сторон расторг контракты с нападающими Владимиром Михасенком и Денисом Орловичем-Грудковым, информирует сайт клуба.
Орлович-Грудков перешел в «Торпедо» перед началом этого сезона, в прошлом сезоне он выступал за «Сочи» и «Витязь», а до этого — за СКА и «Амур». В нынешнем сезоне 24-летний форвард не провел за торпедовцев ни одного матча.
Михасенок в нынешнем сезоне дебютировал в КХЛ и провел за «Торпедо» четыре игры, в которых не отметился результативными действиями.
Дополнительная информация:
http://www.hctorpedo.ru/16449-vladimir-mihasenok-i-denis-orlovich-grudkov-pokidajut-torpedo.html