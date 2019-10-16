Олег Знарок: «В третьем периоде допустили детские ошибки»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок раскритиковал игроков за ошибки, которые привели к поражению в матче с «Сибирью» (1:2).

— Надо моменты свои реализовывать, конечно, — цитирует тренера ТАСС. — Мы не использовали большинство, у нас их было немало сегодня. В третьем периоде допустили детские ошибки. Я хотел бы поблагодарить болельщиков, ситуация у нас сейчас не очень хорошая, но по 7-8 тысяч приходят и поддерживают нас.

В чем причина поражений? Надо забивать, с одной шайбой ничего не выиграешь, к тому же, за два месяца трудно пока наладить связи между всеми пятерками. Я хочу сейчас сам разобраться во всем.

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