Олег Знарок: «Спартак» провалил второй период"

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали»? (2:3) отметил, что команда провалила второй период. По его словам, у подопечных были голевые моменты.

— Поздравляю с победой. Неплохой первый период, второй провалили, — приводит слова Знарка пресс-служба «Северстали». — В принципе играть стали более или менее при счете 0:3. Наверное, много эмоций отдали в предыдущей игре. Тем не менее, были моменты, которые должны были забивать. Могло тогда по-другому сложиться. Но, к сожалению, сегодня у нас не получилось. В принципе по очкам поездку проехали... Всегда хочется большего. Но не получилось.