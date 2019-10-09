«Вы тренер что ли?». Веселая пресс-конференция Знарка после поражения «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали»? (2:3) отметил, что команда провалила второй период. По его словам, у подопечных были голевые моменты.

— Поздравляю с победой. Неплохой первый период, второй провалили, — приводит слова Знарка пресс-служба «Северстали». — В принципе играть стали более или менее при счете 0:3. Наверное, много эмоций отдали в предыдущей игре. Тем не менее, были моменты, которые должны были забивать. Могло тогда по-другому сложиться. Но, к сожалению, сегодня у нас не получилось. В принципе по очкам поездку проехали... Всегда хочется большего. Но не получилось.

— Что в защите творилось? Это ужас какой-то.

— Вы тренер что ли? Вы чем-то занимались или журналистикой?

— Такие ошибки...

— Ошибки мы сами будем разбирать. Какие у вас ошибки. Мы за это деньги получаем. Ошибки? Бывает. Календарь такой, устают ребята. Бывает, выбирают неправильную позицию. Что я еще могу сказать? Почему? Я же не залезу ему в голову, мол, почему ты там стоял, а не пошел подстраховывать.

— Яков Рылов — лучший бомбардир команды. Вас это удивляет?

— Уже нет.

— Галимов переходит в Спартак. Что скажете об этом?

— Мы знаем этого парня. Быстрый, напористый. Лезет под кожу. Нам такие быстрые нужны. Нам кого-нибудь хотя бы сейчас (смеется).

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