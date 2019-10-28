Обладатель Кубка Стэнли Смит-Пелли стал игроком «Куньлуня»

Бывший нападающий «Вашингтона» Деванте Смит-Пелли продолжит карьеру в «Куньлуне». 27-летний канаец заключил контракт с китайским клубом, сообщает Twitter КХЛ.

В прошлом сезоне Смит-Пелли набрал 8 (4+4) очков в 54 матчах за «Вашингтон». В позапрошлом сезоне нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Кэпиталз». В победном плей-офф Смит-Пелли забросил семь шайб в 24 матчах.

Ранее 27-летний хоккеист защищал цвета «Нью-Джерси», «Монреаля» и «Анахайма». Всего в он НХЛ провел 395 матчей и набрал 101 (44+57) очко.

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