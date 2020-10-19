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«Нужно еще добавлять, набирать очки». Широков — о победе над минским «Динамо»

05:35
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Нападающий «Спартака» Сергей Широков после победы над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:0) отметил, что команде нужно прибавлять.

— Хорошая игра, голкипер сыграл на ноль, мы старались выполнять тренерскую установку и довели игру до логичной победы, — цитирует пресс-служба КХЛ Широкова. — Мы все прекрасно понимаем, что нужно еще добавлять, набирать очки. В последних играх, несмотря на поражения, это удавалось. Будем понемногу налаживать игру, стараться обретать уверенность.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/10/18/474516.html

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