Николай Заварухин: «Опасались за матч с «Витязем», который стал для нас первым после тяжелого выезда»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Витязем» (4:1).

— Очень опасались за этот матч, который стал для нас первым после тяжелого выезда, — приводит пресс-служба КХЛ слова Заварухина. — Удаления на четыре минуты разбудили нас. Благодарен ребятам, что выполнили установку на матч. Выстояли в обороне, забили в контратаках, как мы и просили. Спасибо Сятери, который подчистил наши огрехи в обороне. В такой атмосфере мы не имели права проигрывать, благодарим болельщиков за поддержку.

«Сибирь» набрала 26 очков и поднялась на 4-е место на «Востоке». «Витязь» с 30 баллами располагается на 3-й строчке на «Западе».

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