Николай Заварухин: «Будем разбираться, почему тяжело входим в игры»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча с «Амуром» (2:1).

— Спасибо ребятам за самоотверженность и болельщикам, которые погнали нас вперед, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. - Довольно плохой был первый период. Где-то мы сыграли медленно при отборе шайбы. После гола воспрянули духом, команда задвигалась, начали появляться моменты. Будем разбираться, почему тяжело входим в игры. Поговорим с ребятами, посмотрим, что у нас по физической подготовке. Будет ротация, выйдут ребята, которые не играли. Мы на каждого рассчитываем.

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