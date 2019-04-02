Николай Цулыгин: "Здорово начали и в первом периоде сделали результат"

Главный тренер "Салавата" Николай Цулыгин поделился мнением о третьем матче финальной серии Восточной конференции КХЛ с "Авангардом" (5:1).

- Действительно здорово начали сегодня, и в первом периоде сделали результат забросили три шайбы, - отметил Цулыгин. - Могли забить еще, но главное - от обороны отлично сыграли - не пропустили и не дали сопернику нас догнать.

- Как повлиял выход Бурмистрова?

- У нас каждый игрок на счету, и Александр принес что-то новое - свежесть и активность команде.

- Почему бы не поставить Хохрякова во второе звено, ведь Бурмистров пропустил начало серии?

- Бурмистров долгое время играл с этими партнерами и хорошо себя зарекомендовал. Хохряков здорово играет в четвертом звене.

- Почему не реализовали лишнего сегодня?

- Большинство забивать всегда надо независимо от счета. Но все равно при 3:1 разыгрывали его расслабленно и недостаточно хорошо.

- Бурдасов травмирован?

- Да, он продолжает оставаться в списке травмированных на сайте.

- Емелин играл агрессивно. Готовите своих ребят не поддаваться на провокации?

- В плей-офф все играют агрессивно. Мы знаем, как он играет и его сильные стороны.

- Удаление 2+10 Семенова неоправданное?

- Ничего неоправданного я не видел. Практически все - рабочие моменты. (Алексей Шевченко)

Счет в серии составляет 2-1 в пользу "Авангарда". Следующий матч пройдет 4 апреля в Уфе.

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