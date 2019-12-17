Николай Цулыгин: «Все звенья были практически новыми»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:3).

— «Сибирь» с победой. Для нас получилась сложная игра в плане того, что все звенья были практически новыми, и только одно было, которое до этого играло — сочетание Кадейкина, — цитирует тренера официальный сайт «Салавата». — Так что у ребят не было времени притереться друг к другу и пришлось сразу идти в бой. К сожалению, этой сыгранности и настойчивости перед воротами соперника не хватило.

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