Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (2:3). Уфимцы уступили в четвертой встрече подряд.

— Очень обидными получаются три последние игры — постоянно проигрываем на последних минутах, — цитирует Цулыгина официальный сайт «Салавата Юлаева». — Сравниваем счет, догоняем по ходу, но в концовке постоянно принимаем какие-то неправильные решения, которые приводят к голу. Очень обидно проигрывать такие матчи. Из этого надо делать выводы, не вешать нос и работать, выходить на следующую игру и побеждать.

— Эксперты говорят, что «Салават» переигрывает смены в большинстве. Сегодня вышла вторая спецбригада — и забила. Не думаете, что их надо выпускать на лед почаще, давать больше времени?

— У нас есть первая спецбригада, она играет полторы минуты, вторая 30 секунд.

Основная пятерка не переигрывает смены, второе сочетание вышло, за 30 секунд забило свой гол. Но мы делаем ставку на первую спецбригаду, потому что им надо сыгрываться.

— Команда вместе с Метсолой проиграл четыре матча подряд. Нет мыслей поменять вратаря, дать финну отдых?

— Неудачная серия. Но играет не один вратарь, а все ребята. Когда пропускаем, это стечение ошибок всех, кто находится на льду.

По поводу того, что поменть: у нас есть план, известно, кто будет играть следующие матчи, независимо от результата.

— Что известно по состоянию травмированных?

— Очень все печально. До нового года Хартикайнен не вернется, Хохряков — тоже, по Колядову открытый вопрос.