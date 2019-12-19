Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:2).

— Сегодня была очень интересная, боевая, напряженная игра, — цитирует Цулыгина официальный сайт «Ак Барса». — Я очень доволен игрой своей команды, как ребята бились. К сожалению, где-то чуть-чуть не повезло, не смогли сравнять счет. Если так продолжать играть каждый матч, то результат придет, потому что игра была достаточно ровная, никто не хотел уступать.

«Ак Барс» играл активно, мы тоже старались сделать все для того, чтобы сегодня выиграть. Единственное, что сегодня очень не понравилось и разочаровало — это те люди, про которых нельзя говорить вслух. Так не должно быть, это неправильно, некрасиво и не по-спортивному. Но «Ак Барс» с победой, они молодцы, здорово выглядели.

— Что вы имели в виду?

— То, что я имел в виду, я сказал.

— Без фамилий?

— Без фамилий. Я же сказал, что про это нельзя говорить вслух.

— У «Салавата» играет много молодежи. Насколько вы довольны ими?

— Ребята сегодня очень понравились — я доволен как сегодня все, кто выходил на лед, были заряжены на борьбу, бились, и какой хоккей показывали.