Николай Цулыгин: «Мы были намного медленнее и не боролись»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:5).

— «Локомотив» с победой. Сегодня у нас игра вообще не получилась, — приводит слова тренера официальный сайт «Локо». — Мы были медленнее, хуже боролись, и поэтому проиграли. Видимо, сказались две последние напряженные игры — физически и психологически мы сегодня были не готовы.

— Какие еще причины поражения вы могли бы назвать?

— Больше никаких причин. Мы были намного медленнее и не боролись.

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