Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:2).

— Тяжелый матч. Мы вернулись после выезда, много сил и эмоций отдали в предыдущих встречах, поэтому тяжело входили в игру, — приводит слова тренера сайт ЦСКА. — Но парни — молодчики, нашли силы. Довольны победы, сейчас немного отдохнем и готовимся дальше.

Подготовка в паузе на Евротур будет стандартной: сначала пару дней отдохнем, потом начнем работать. Схема стандартная и опробованная.

Из «Звезды» никого на замену уехавшим в сборные поднимать не будем. У них сейчас будет четыре матча через день, им, наоборот, нужны ребята.