Никитин — о победе над «Локомотивом»: «Парни — молодчики, нашли силы»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:2).
— Тяжелый матч. Мы вернулись после выезда, много сил и эмоций отдали в предыдущих встречах, поэтому тяжело входили в игру, — приводит слова тренера сайт ЦСКА. — Но парни — молодчики, нашли силы. Довольны победы, сейчас немного отдохнем и готовимся дальше.
Подготовка в паузе на Евротур будет стандартной: сначала пару дней отдохнем, потом начнем работать. Схема стандартная и опробованная.
Из «Звезды» никого на замену уехавшим в сборные поднимать не будем. У них сейчас будет четыре матча через день, им, наоборот, нужны ребята.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/matchi/tsska_lokomotiv_poslematchevaya_press_konferentsiya_12_12_2020/
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