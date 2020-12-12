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Никитин — о победе над «Локомотивом»: «Парни — молодчики, нашли силы»

22:14
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:2).

— Тяжелый матч. Мы вернулись после выезда, много сил и эмоций отдали в предыдущих встречах, поэтому тяжело входили в игру, — приводит слова тренера сайт ЦСКА. — Но парни — молодчики, нашли силы. Довольны победы, сейчас немного отдохнем и готовимся дальше.

Подготовка в паузе на Евротур будет стандартной: сначала пару дней отдохнем, потом начнем работать. Схема стандартная и опробованная.

Из «Звезды» никого на замену уехавшим в сборные поднимать не будем. У них сейчас будет четыре матча через день, им, наоборот, нужны ребята.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/matchi/tsska_lokomotiv_poslematchevaya_press_konferentsiya_12_12_2020/

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