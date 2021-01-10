Никитин о матче против СКА: «Много глупостей сделали, сами их исправили парни»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:2 ОТ).

«Тяжелая игра, много глупостей сделали, сами их исправили парни, проявили характер, — цитирует тренера сайт армейцев. — В третьем периоде и правильно играли, и командные действий были правильные. Готовимся дальше.

За два первых периода порядка 15 потерь было. Наверное, Костян Окулов — был ярчайшим примером. А так все звенья свою лепту внесли. Но ребята — молодчики, что исправились, переломили сами себя.

Я сам всего 14 голов забил, поэтому не знаю, как комментировать действия Макса Шалунова, когда он перекладывал шайбу на неудобную руку. Нужно у него спрашивать».

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