«Баффало» подписал контракт с российским защитником Новиковым

«Баффало» на официальном сайте объявил о подписании трехлетнего контракта начального уровня с российским защитником Никитой Новиковым.

«Баффало» выбрал Новикова в 6-м раунде (188-й пик) драфта НХЛ 2021 года. Последние два сезона 19-летний хоккеист провел в КХЛ, выступая за московское «Динамо».

В прошедшем сезоне Новиков набрал 5 (2+3) очков в 62 матчах регулярного сезона КХЛ и не отметился результативными баллами в 6 матчах плей-офф.