«Баффало» подписал контракт с российским защитником Новиковым
«Баффало» на официальном сайте объявил о подписании трехлетнего контракта начального уровня с российским защитником Никитой Новиковым.
«Баффало» выбрал Новикова в 6-м раунде (188-й пик) драфта НХЛ 2021 года. Последние два сезона 19-летний хоккеист провел в КХЛ, выступая за московское «Динамо».
В прошедшем сезоне Новиков набрал 5 (2+3) очков в 62 матчах регулярного сезона КХЛ и не отметился результативными баллами в 6 матчах плей-офф.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 1
|0 - 1
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
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|20.05
|03:30
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Вегас – Даллас
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