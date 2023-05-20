Тренер фарма «Колорадо» Кронин может возглавить «Авангард»

Как стало известно «СЭ», в список кандидатов на пост главного тренера «Авангарда» попал 59-летний американский специалист Грег Кронин.

На протяжении последних пяти сезонов он работал в АХЛ командой «Колорадо Иглз», а ранее был ассистентом в «Нью-Йорк Айлендерс» и «Торонто Мэйпл Ливз».

«Авангард» в сезоне-2022/23 дошел до финала Восточной конференции, в котором уступил в серии «Ак Барсу» (1-4).