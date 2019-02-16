Немировски рассказал, какие ошибки нужно убрать "Торпедо" перед плей-офф

Главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сибирью" (5:3) посетовал: его команда по-прежнему чрезмерно рискует и допускает глупые ошибки, когда ведет в счете. Отметим, что этот результат гарантировал нижегородской команде участие в плей-офф.

– Игра была ровной, а второй период стал решающим и остался за нами, – приводит официальный сайт "Торпедо" слова Немировски. – С самого начала мы играли в тот хоккей, который хотели видеть в последнее время. Увы, когда ведем в счете, по-прежнему чрезмерно рискуем и допускаем глупые ошибки, давая шансы соперникам. В таких матчах нужно не просто держать счет, но правильно играть. Эти ошибки нужно убрать перед плей-офф, и для этого у нас осталось два матча.

Поздравляю болельщиков с выходом в плей-офф. Они очень сильно болеют за нас и помогают. Команда это чувствует, спасибо им за это.