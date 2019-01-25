"Неман" расторг контракт с Романом Дерлюком

Белорусский клуб "Неман" отказался от услуг 32-летнего обладателя Кубка Гагарина-2013 Романа Дерлюка, сообщает официальный сайт команды.

Соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон. В этом сезоне игрок провел 39 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал десять результативных пасов.

Дерлюк выиграл Кубок Гагарина в 2013 году в составе московского "Динамо". Помимо бело-голубых, он выступал за ХК МВД, "Салават Юлаев", "Сочи" и "Торпедо". В КХЛ Дерлюк провел 327 матчей, в которых 18 раз поразил ворота соперника и отдал 45 голевых передач.