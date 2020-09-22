«Нефтехимик» в серии буллитов обыграл «Амур»

«Нефтехимик» в серии буллитов выиграл у «Амура» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев забивали Тимур Хафизов и Александр Кучерявенко. У гостей отличились Александр Полунин и Артур Гиздатуллин. Решающий буллит в активе Либора Гудачека.

«Нефтехимик» набрал четыре очка и занимает десятое место на Востоке. «Амур» с тремя очками на последнем, 12-м месте.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Полунин — 1 (Васильев, Бутузов), 3:44 — 0:1. Гиздатуллин — 1 (Сергиенко, Файзуллин), 13:16 — 0:2. Хафизов — 1 (Грошев, Шарифьянов), 25:36 — 1:2. Кучерявенко — 5 (Порядин, Волгин), 33:39 — 2:2.

Победный буллит: Гудачек.

Вратари: Барулин — Лангхамер.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 30 (10+11+4+5) — 32 (9+8+10+5).

Судьи: Кочетов, Мочалов.

22 сентября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена». 1135 зрителей.