«Сочи» в гостях с минимальным счетом победил «Нефтехимик»
21:29
«Сочи» в гостях с минимальным счетом победил «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Сочинцы взяли верх со счетом 1:0.
Автором единственной шайбы в начале первого периода стал нападающий Александр Жабреев.
Хоккей
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Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сочи» (Сочи) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Жабреев — 2 (Николаев), 4:47 — 0:1.
Вратари: Иванников (35:46 — 36:02, 58:12) — Хелльберг.
Штраф: 8 — 14.
Броски: 36 (12+15+9) — 18 (6+4+8).
Судьи: Беляев, Спирин.
20 сентября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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