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«Сочи» в гостях с минимальным счетом победил «Нефтехимик»

21:29
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«Сочи» в гостях с минимальным счетом победил «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Сочинцы взяли верх со счетом 1:0.

Автором единственной шайбы в начале первого периода стал нападающий Александр Жабреев.

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Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сочи» (Сочи) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Жабреев — 2 (Николаев), 4:47 — 0:1.

Вратари: Иванников (35:46 — 36:02, 58:12) — Хелльберг.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 36 (12+15+9) — 18 (6+4+8).

Судьи: Беляев, Спирин.

20 сентября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора

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