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Гол Кирилла Петрова принес «Ак Барсу» победу над «Витязем»

21:20
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«Ак Барс» одолел «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанский клуб вырвал победу со счетом 2:1.

Автором победной шайбы в концовке третьего периода стал нападающий Кирилл Петров.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора

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