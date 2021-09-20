Гол Кирилла Петрова принес «Ак Барсу» победу над «Витязем»
21:20
«Ак Барс» одолел «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанский клуб вырвал победу со счетом 2:1.
Автором победной шайбы в концовке третьего периода стал нападающий Кирилл Петров.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
Читайте также
«Локомотив» и «Урал» оборвали рекордную серию матчей с голами. Команда Николича упустила шанс выйти в лидеры
«Через боль можно переступить. Но если в голове заскок — ты себя не контролируешь». Советская гимнастка — против хейтеров Байлз
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю