«Нефтехимик» проиграл «Куньлуню» в серии буллитов

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» принимал «Куньлунь». Гости победили по буллитам. Итоговый счет встречи — 4:3 в пользу команды из Китая.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:4 Б (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Локхарт — 2 (Крэкнелл, Вонг), 2:50 — 0:1. Куликов — 1 (бол., Захарчук), 3:56 — 1:1. Захарчук — 2 (бол., Рясенский), 41:53 — 2:1. Йип — 2 (Вольски, Миллер), 49:40 — 2:2. Миллер — 2, 51:08 — 2:3. Порядин — 6 (Митчелл, Уайт), 52:57 — 3:3.

Победный буллит: Вонг.

Вратари: Барулин — Смит.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 30 (5+8+12+5) — 34 (10+14+8+2).

Судьи: Овчинников, Цыплаков.

26 сентября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».

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