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«Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Гудачеком

13:28

«Нефтехимик» на официальном сайте объявил о подписании контракта со словацким нападающим Либором Гудачеком. Соглашение рассчитано на один сезон.

В КХЛ в активе 29-летнего Гудачека 151 игра за братиславский «Слован» и 58 (26+32) набранных очков. Нападающий имеет большой опыт выступлений за национальную команду Словакии на чемпионатах мира. Он провел 44 поединка, отметившись 21 (8+13) баллом.

Дополнительная информация:

https://hcnh.ru/news/club-life/neftekhimik-podpisal-kontrakt-s-gudachekom/

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