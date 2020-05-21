«Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Гудачеком

«Нефтехимик» на официальном сайте объявил о подписании контракта со словацким нападающим Либором Гудачеком. Соглашение рассчитано на один сезон.

В КХЛ в активе 29-летнего Гудачека 151 игра за братиславский «Слован» и 58 (26+32) набранных очков. Нападающий имеет большой опыт выступлений за национальную команду Словакии на чемпионатах мира. Он провел 44 поединка, отметившись 21 (8+13) баллом.