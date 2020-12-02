«Нефтехимик» опроверг, что выступал в поддержку белорусской оппозиции с песней Цоя «Перемен»

«Нефтехимик» в Twitter опубликовал заявление по поводу песни «Перемен», которая играла во время пауз матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (1:5).

«Уже второй сезон под сводами «Нефтехим Арены» во время домашних матчей после заброшенной шайбы в ворота команды «Нефтехимик» звучит фрагмент песни Виктора Цоя «Перемен». Это своего рода призыв к хоккеистам сыграть построже в обороне, не пропускать голы.

В ХК «Нефтехимик» вызвало большое удивление, когда многие СМИ начали тиражировать новость, будто с песней «Перемен» в Нижнекамске выразили поддержку белорусской оппозиции. В связи с этим «Нефтехимик» официально заявляет, что команда находится вне политики и играет только в хоккей», — говорится в сообщении.