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«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» по буллитам на предсезонном турнире

15:48
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«Нефтехимик» победил «Сибирь» в матче Мемориала Ивана Ромазана.

Команда из Нижнекамска выиграла по буллитам. Победный бросок — на счету нападающего Даниила Попова.

Помимо «Нефтехимика» и «Сибири» в Мемориале И. Ромазана принимают участие магнитогорский «Металлург», «Ак Барс» и «Амур».

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Мемориал И. Ромазана

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Хайруллин (бол., Брынцев, Клок), 24:07 — 1:0. Литовченко (Одиноков, Миловзоров), 27:48 — 1:1. Чесалин (Комаров, Кручинин), 53:57 — 1:2. Хайруллин (Чивилев), 55:34 — 2:2.

Победный буллит: Попов.

Вратари: Туохимаа — Красоткин.

11 августа. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

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Иван Торопцев все материалы автора

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