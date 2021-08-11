«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» по буллитам на предсезонном турнире
15:48
«Нефтехимик» победил «Сибирь» в матче Мемориала Ивана Ромазана.
Команда из Нижнекамска выиграла по буллитам. Победный бросок — на счету нападающего Даниила Попова.
Помимо «Нефтехимика» и «Сибири» в Мемориале И. Ромазана принимают участие магнитогорский «Металлург», «Ак Барс» и «Амур».
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Мемориал И. Ромазана
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Хайруллин (бол., Брынцев, Клок), 24:07 — 1:0. Литовченко (Одиноков, Миловзоров), 27:48 — 1:1. Чесалин (Комаров, Кручинин), 53:57 — 1:2. Хайруллин (Чивилев), 55:34 — 2:2.
Победный буллит: Попов.
Вратари: Туохимаа — Красоткин.
11 августа. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
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