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«Нефтехимик» объявил о возвращении нападающего Секстона

21:50
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Состав «Нефтехимика» пополнил 34-летний американский нападающий Дэн Секстон, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

Последние три сезона форвард провел в екатеринбургском «Автомобилисте», а до этого провел четыре года в составе нижнекамского клуба. Всего в КХЛ он сыграл 372 матча и набрал 292 (96+171) очка при показателе полезности «+28».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/HCNeftekhimik68/status/1394361475704229892

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