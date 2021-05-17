«Нефтехимик» объявил о возвращении нападающего Секстона

Состав «Нефтехимика» пополнил 34-летний американский нападающий Дэн Секстон, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

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ХК «Нефтехимик» заключил однолетний контракт с нападающий Дэном Секстоном (29.04.1987, 178/71, хват правый).



Мы рады приветствовать возвращение Дэна в Стаю и желаем отличного сезона! pic.twitter.com/56gtekD1vg — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) May 17, 2021

Последние три сезона форвард провел в екатеринбургском «Автомобилисте», а до этого провел четыре года в составе нижнекамского клуба. Всего в КХЛ он сыграл 372 матча и набрал 292 (96+171) очка при показателе полезности «+28».