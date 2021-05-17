«Нефтехимик» объявил о возвращении нападающего Секстона
21:50
Состав «Нефтехимика» пополнил 34-летний американский нападающий Дэн Секстон, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
Последние три сезона форвард провел в екатеринбургском «Автомобилисте», а до этого провел четыре года в составе нижнекамского клуба. Всего в КХЛ он сыграл 372 матча и набрал 292 (96+171) очка при показателе полезности «+28».
Дополнительная информация:
https://twitter.com/HCNeftekhimik68/status/1394361475704229892
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