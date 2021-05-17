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Максим Соркин продлил контракт с ЦСКА

19:54
Максим Соркин. Фото ХК ЦСКА.
Максим Соркин. Фото ХК ЦСКА.
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Нападающий ЦСКА Максим Соркин продлил контракт на три года, сообщает официальный сайт клуба 17 мая.

В сезоне-2020/21 Соркин принял участие в 66 матчах КХЛ и набрал 14 очков (6+8). В шестой игре финала Западной конференции против СКА (2:0) нападающий забил свой первый гол в плей-офф Кубка Гагарина, установив окончательный счет в матче.

21-летний нападающий — воспитанник ЦСКА. В 2017 году начал выступать за «Красную Армию», а спустя год в ВХЛ за «Звезду». В составе ЦСКА Максим впервые вышел на лед в 2019 году.

Соркин является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2020 года. В этом сезоне в составе ЦСКА хоккеист стал обладателем Кубка Континента и серебряным призером чемпионата России.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/maksim_sorkin_prodlil_kontrakt_s_tsska_12_05_2021/

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