«Нефтехимик»: Клуб изучает вопрос о возможном ДТП с участием Захарчука

«Нефтехимик» в заявлении на официальном сайте клуба прокомментировал информацию о том, что защитник команды Степан Захарчук устроил аварию и скрылся с места событий.

— Хоккейный клуб «Нефтехимик» изучает вопрос о возможном ДТП с участием игрока нашей команды, — говорится в сообщении. — После получения уточняющей информации, она будет сообщена дополнительно.

Ранее издание «БИЗНЕС Online» сообщило, что вчера вечером в городе произошла авария с участием автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Водитель иномарки, как сообщают очевидцы, протаранил Hyundai Solaris, потом врезался в светофор и знак «Пешеходный переход», «перепрыгнул» через бордюры и скрылся с места аварии.

Инцидент попал в объектив видеорегистратора на одной из машин. Судя по кадрам, водитель выехал на разделительную полосу, проехал по газону, а затем снова вернулся на полосу, протаранив машину. После этого водитель скрылся.

Позже автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, однако в салоне водителя на тот момент уже не было. По данным источника, иномарка принадлежит защитнику «Нефтехимика» Степану Захарчуку.

33-летний защитник в текущем сезоне провел 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 12 (4+8) очков.