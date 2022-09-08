Нападающий «Салавата Юлаева» Хо-Сэнг перенес операцию

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о состоянии нападающего Джошуа Хо-Сэнга. Канадец получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3 ОТ).

«Джош сегодня прооперирован. Все хорошо. Сроки восстановления значительные», — написал Баширов в своем Telegram-канале.

13 июля Хо-Сэнг подписал однолетний контракт с «Салаватом». 26-летний канадец провел прошлый сезон в «Торонто» и вошел в пятерку самых результативных хоккеистов команды АХЛ.