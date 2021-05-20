Нападающий «Салавата Юлаева» Баранов продолжит карьеру в «Спартаке»
15:15
Форвард «Салавата Юлаева» Илья Баранов перейдет в «Спартак». Уфимский клуб в результате обмена получит денежную компенсацию.
В составе «Салавата Юлаева» 25-летний хоккеист провел 40 встречь, в которых набрал 9 (6+3) очков при показателе полезности «0» и 4 штрафных минутах.
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