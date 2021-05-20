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Нападающий «Салавата Юлаева» Баранов продолжит карьеру в «Спартаке»

15:15
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Форвард «Салавата Юлаева» Илья Баранов перейдет в «Спартак». Уфимский клуб в результате обмена получит денежную компенсацию.

В составе «Салавата Юлаева» 25-летний хоккеист провел 40 встречь, в которых набрал 9 (6+3) очков при показателе полезности «0» и 4 штрафных минутах.

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