Гендиректор московского «Динамо» прокомментировал подписание контракта с Войновым

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал подписание контракта с защитником Вячеславом Войновым.

Соглашение бело-голубых с 31-летним россиянином рассчитано на два года и носит односторонний характер.

«Еще один новичок нашей команды — Вячеслав Войнов. Игрок обороны, который обладает всеми необходимыми навыками для современного защитника. Безусловно, мы брали в расчет то, что Слава пропустил предыдущий сезон. Однако уверены, что такому профессионалу, как Войнов, хватит времени до старта сезона, чтобы вновь почувствовать себя на все 100. Традиционно, желаем удачи нашему игроку в предстоящем чемпионате!» — цитирует Кровопускова официальный сайт клуба.

Войнов пропустил сезон-2020/21. В сезоне-2019/20 защитник выступал за «Авангард», в котором набрал 41 (10+31) очко в 59 играх регулярного чемпионата и 1 (0+1) очко в 6 матчах плей-офф КХЛ.