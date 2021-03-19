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Мартемьянов — основной кандидат на пост главного тренера «Сибири»

12:20
Андрей Мартемьянов. Фото ХК «Автомобилист».
Андрей Мартемьянов. Фото ХК «Автомобилист».
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Как стало известно «СЭ», бывший главный тренер «Амура» и «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов в данный момент является основным кандидатом на замену Николая Заварухина и уже на следующей неделе должен провести переговоры с гендиректором «Сибири» Кириллом Фастовским.

В минувшем сезоне «Сибирь» не смог выйти в плей-офф и занял девятое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

(Иван Богун)

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