Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров рассказал, чего ждет от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом».

«Мы с ними уже один раз играли в Ярославле. У них быстрая, активная команда, которая неплохо двигается и в обороне, и в атаке. Будет непростой, но интересный матч. Они проиграли два матча со счётом 1:8? Это не имеет значения. Когда команда выходит против нас, все настраиваются как на последний матч.



Форма нормальная, но полтора месяца без хоккея скажутся, наверное. Будет чуть-чуть нелегко в начале игры, но главное — держать темп. Ребята очень хорошо играли, выполняли свои задачи. За исключением последнего матча», — цитирует Бурмистрова пресс-служба казанского клуба.

Встреча команд состоится сегодня, 21 января, на «Татнефть Арене». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Казанский клуб в нынешнем сезоне КХЛ продолжает лидировать на «Востоке» и стал первой командой лиги, которая пробилась в плей-офф.