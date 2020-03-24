Налимов рассказал, когда женится на теннисистке Дьяченко

Голкипер Иван Налимов рассказал о дате предстоящей свадьбы с теннисисткой Виталией Дьяченко. Вратарь сделал предложение в августе 2018 года.

— С этим не можем определиться. — цитируют Налимова «Известия». — Нет времени даже просто куда-то поехать и начать готовиться к свадьбе. Бывает, чуть-чуть поговорим об этом, что-то сделаем... И начинаются турниры, разъезды. Одно дело, если бы кто-то из нас двоих не был спортсменом. Но у Виталии в теннисе много тренировок и переездов, которые забирают большое количество времени.

Да и я, полгода играя за тот же «Сочи», не могу все в Москве организовать. Потому что свадьба — это больше для девушек. Чтобы все было красиво и ей понравилось, она сама должна активно участвовать в подготовке. Потому что это такое событие, которое, как я считаю, должно запомниться на всю жизнь.