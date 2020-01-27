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Московское «Динамо» сообщило о переносе начала матча со «Спартаком»

18:13
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Пресс-служба московского «Динамо» сообщает о переносе времени начала матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака», который пройдет 23 февраля. Встреча начнется в 17.30 (мск).

«Динамо» располагается на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции с 67 очками. «Спартак» — 66 баллов и пятая строчка (Западная).

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