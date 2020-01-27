Московское «Динамо» сообщило о переносе начала матча со «Спартаком»
18:13
Пресс-служба московского «Динамо» сообщает о переносе времени начала матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака», который пройдет 23 февраля. Встреча начнется в 17.30 (мск).
«Динамо» располагается на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции с 67 очками. «Спартак» — 66 баллов и пятая строчка (Западная).
? Внимание! Хоккейный клуб «Динамо» Москва сообщает о переносе времени начала матча!— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) January 27, 2020
23 февраля 2020 года встреча с московским «Спартаком» начнется в 17:30.
Билеты: https://t.co/cYrul1md6Y#МыДинамо #ДинамоДома pic.twitter.com/Kctz1TCAAc
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