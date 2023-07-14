Московское «Динамо» обменяло Игумнова в «Авангард»

«Авангард» объявил об обмене игроками с московским «Динамо».

В омской команде продолжит карьеру форвард Иван Игумнов. Взамен «Динамо» получит защитника Артема Кулакова и денежную компенсацию.

В прошедшем сезоне 27-летний Игумнов провел 41 матч в регулярном сезоне КХЛ, забросил 5 шайб и отдал 11 голевых передач. В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в 6 встречах.

20-летний Кулаков провел последние сезоны в юниорских лигах Северной Америки.