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Морозов может перейти из СКА в «Ак Барс» в обмен на денежную компенсацию

19:05
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Как стало известно «СЭ», «Ак Барс» и СКА близки к соглашению по обмену нападающего Ивана Морозова из армейского клуба. СКА в случае завершения сделки получит денежную компенсацию.

В минувшем сезоне Морозов провел 15 матчей в КХЛ, в которых набрал 7 (1+6) очков. В августе 21-летний россиянин отправился в «СКА-Неву» для набора формы.

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Артур Хайруллин все материалы автора

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