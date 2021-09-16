Морозов может перейти из СКА в «Ак Барс» в обмен на денежную компенсацию

Как стало известно «СЭ», «Ак Барс» и СКА близки к соглашению по обмену нападающего Ивана Морозова из армейского клуба. СКА в случае завершения сделки получит денежную компенсацию.

В минувшем сезоне Морозов провел 15 матчей в КХЛ, в которых набрал 7 (1+6) очков. В августе 21-летний россиянин отправился в «СКА-Неву» для набора формы.